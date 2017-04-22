قتلى وجرحى جراء سقوط قذيفة هاون على مدينة بنغازي الليبية

متابعات-فجر :

قُتل 3 أشخاص وأصيب آخرون جراء سقوط قذيفة هاون على بناية سكنية بمنطقة جليانة التابعة لمدينة بنغازي الليبية ، مساء أمس السبت حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان بموقع الحادث: إن القتلى هم مواطن ليبي وآخر سوري الجنسية وثالث مصري، مؤكدين أن القذيفة أطلقت من سوق الحوت التي تعد المعقل الأخير للمتطرفين في مدينة بنغازي.

وسبق سقوط قذيفة جليانة، سقوط أخرى على مبنى سكني في منطقة سيدي حسين دون وقوع أية إصابات.

ودكت مدفعية الجيش الليبي ، مواقع المتطرفين في المدينة، في إطار العملية العسكرية الجارية للسيطرة على آخر معاقل المتشددين.