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وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم مروع بمشاريع بسيطا الزراعية ب”الجوف”

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  1. غير معروف

    إنا لله و إنا اليه راجعون

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