وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم مروع بمشاريع بسيطا الزراعية ب”الجوف”

متابعات-فجر :

تعرض سبعة أشخاص لإصابات متفرقة بينها حالتين وفاة نتيجة حادث تصادم وقع بين مركبة تقل عائلة من جنسية عربية وشاحنة صغيرة،أمس السبت.

حيث ورد بلاغاً لغرفة عمليات الهلال الأحمر بالجوف من مواطن والذي يفيد بوقوع حادث تصادم بأحد الطرق داخل مشاريع بسيطا الزراعية ونتج عنه إصابات متعددة .

وباشرت الهلال الأحمر بلاغ بإرسال أربع فرق إسعافية حيث وصلت الأولى إلى موقع الحادث وتبين لها وجود سبع إصابات بالموقع تم الكشف عليها وتبين وفاة الأب وقائد الشاحنة من جنسية آسيويه رحمهما الله ، بينما تم نقل الأم وأربعة أطفال بإصابات متفاوتة بين الحرجة والمتوسطة لطوارئ مستشفى طبرجل العام .