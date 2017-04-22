مقتل 42 من عناصر تنظيم “داعش” في عمليات عسكرية شرقي أفغانستان

متابعات-فجر :

لقي 42 عنصراً من تنظيم داعش على الأقل مصرعهم في الساعات الـ24 الأخيرة في عمليات عسكرية بمحافظة نانجارهار شرقي أفغانستان، حيث ألقت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي “أم القنابل على إحدى قواعد التنظيم.

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية في بيان لها أن عنصراً من تنظيم داعش ومنهم “بعض الأجانب” لقوا مصرعهم في عمليات جوية وبرية في منطقتي ديهبالا واتشين حيث ألقت الولايات المتحدة القنبلة على المنطقة الأخيرة.



وذكرت حكومة نانجارهار في بيان آخر أن “9 إرهابيين على الأقل لقوا مصرعهم في قصف على مخبأهم في منطقة ارجهاج”.

كما لقي 19 عنصراً غيرهم مصرعهم في قصف آخر في اتشين، دون إبداء مزيد من التفاصيل حول بقية المتمردين القتلى.

ولقي 96 متطرفاً على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 90 آخرين في الهجوم الأمريكي الذي وقع الخميس من الأسبوع الماضي في اتشين بقنبلة “أم القنابل”.

وكانت الحكومة الأفغانية قد أكدت أن عدد عناصر تنظيم داعش في البلاد اقل من 400، بخلاف مقتل ألفين و250 عنصر من التنظيم في عام 2016، ما يقلل تواجده إلى اثنين من 34 ولاية أفغانية.