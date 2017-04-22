السيرة الذاتية لرئيس الهيئة العامة للرياضة معالي محمد بن عبدالملك ال شيخ

متابعات – فجر:

ولد معالي وزير الدولة ، عضو مجلس الوزراء ، عضو مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأستاذ محمد بن عبدالملك بن عبدالله آل الشيخ في مدينة الطائف بتاريخ 6 / 5 / 1389هـ ، وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة أم القرى تخصص شريعة قسم القضاء ، كما حصل على ماجستير قانون من كلية الحقوق بجامعة هارفرد.

عمل معاليه في الإدارة القانونية بالبنك الدولي من عام 1998م إلى 2001م.

عمل في أحد المكاتب القانونية بمدينة نيويورك من عام 2001م إلى 2003م.

في عام 2003م عاد إلى المملكة وعمل في مجال الاستشارات القانونية حتى عام 2012م.

وفي شهر سبتمبر عام 2012م عين عضواً مجلس إدارة تنفيذي وممثل للمملكة العربية السعودية في البنك الدولي بواشنطن.

وفي تاريخ 24 / 3 / 1434هـ صدر أمر ملكي يقضي بتعينه رئيساً لمجلس هيئة السوق المالية.

عمل في عدد من مجالس الإدارات منها مجلس إدارة شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) ، ومجموعة البنك الدولي بواشنطن وعدد من الشركات المدرجة بالسوق السعودي ، كما عمل عضواً في مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات المشرفة على الأسواق المالية.

شارك معاليه في العديد من المؤتمرات الدولية وألقى محاضرات عديدة عن الأسواق المالية والمصرفية الإسلامية.

وفي تاريخ 9 / 4 / 1436هـ صدر أمر ملكي بتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء ، كما صدر أمر ملكي بتعيينه عضواً بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.