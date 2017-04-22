بأمر “سلمان الحزم”.. إعادة جميع البدلات والمكافآت إلى موظفي الدولة واختبارات الطلاب قبل بداية رمضان، وإحلة “العرج” للتحقيق

فجر – الرياض
أعلن الديوان الملكي، صدور عدد من الأوامر الملكية، مساء السبت الخامس و العشرين من رجب لعام 1438هـ الموافق (22 أبريل 2017).
وتضمنت الأوامر التالية:
أوامر ملكية (1):
– إعادة جميع البدلات والميزات المدنية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
– اختبارات الطلاب لجميع المراحل قبل بداية رمضان.
– صرف راتب شهرين للمشاركين في الصفوف الأمامية في “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”.
أوامر ملكية (2):
– يُعفى أمير منطقة حائل من منصبة، ويُعيَّن الأمير عبدالعزيز بن سعد أميرًا لمنطقة حائل بمرتبة وزير.
– تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن مستشارًا خاصًّا لخادم الحرمين الشريفين.
– يُعفى أمير منطقة الباحة من منصبه، ويُعيَّن الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بمرتبة وزير.
أوامر ملكية (3):
– إعفاء الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة الحدود الشمالية.
– تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون الطاقة.
– يُعفى الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيَّن بدلاً منه الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.
أوامر ملكية (4):
– يُعفى الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة.
– إعفاء قائد القوات البرية من منصبه، ويُعيَّن مستشارًا بمكتب سمو وزير الدفاع.
– ترقية فهد بن تركي بن عبدالعزيز إلى رتبة فريق، ويُعيَّن قائدًا للقوات البرية.
– تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.
أوامر ملكية (5):
– تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير.
– تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف أمينًا عامًّا بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.
– تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبًا لأمير منطقة المدينة المنورة.
– تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائبًا لأمير الرياض.
أوامر ملكية (6):
– تعيين الأمير فهد بن تركي نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير تركي بن هذلول نائبًا لأمير منطقة نجران بالمنطقة الممتازة.
أوامر ملكية (7):
– تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة.
– تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة.
– تعيين الأمير فيصل بن فرحان مستشارًا في وزارة الخارجية.
أوامر ملكية (8):
– تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظًا للدرعية .
– تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارًا بوزارة الخارجية.
– إعفاء محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات من منصبه، وتعيين المهندس محمد السواحة بدلاً منه.
– إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه.
أوامر ملكية (9):
– إعفاء الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه، وتعيين الدكتور عواد العواد وزيرًا للثقافة والإعلام.
– يُكلَّف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.
– تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.
– تعيين المهندس إبراهيم العمر محافظًا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.
أوامر ملكية (10):
– تعيين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.
– تعيين ماجد البواردي نائبًا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.
– تعيين المهندس طارق الفارس نائبًا لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة.
– تعيين المهندس منصور العنزي نائبًا لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة.
– تعيين المهندس سعد بن عبدالعزيز نائبًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.
– تُنهى خدمة الفريق الأول الركن يوسف بن علي الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة.
– تعيين الدكتور ناصر الداوود مستشارًا في الديوان الملكي.
أوامر ملكية (11):
– إنشاء مركز باسم الأمن الوطني يرتبط تنظيميًّا بالديوان الملكي.
– تعيين المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.
– تعيين أحمد بن عبدالعزيز الحقابي مديرًا عامًّا للجمارك بالمرتبة الممتازة.