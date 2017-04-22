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بأمر “سلمان الحزم”.. إعادة جميع البدلات والمكافآت إلى موظفي الدولة واختبارات الطلاب قبل بداية رمضان، وإحلة “العرج” للتحقيق

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