بأمر “سلمان الحزم”.. إعادة جميع البدلات والمكافآت إلى موظفي الدولة واختبارات الطلاب قبل بداية رمضان، وإحلة “العرج” للتحقيق

فجر – الرياض

⁠⁠⁠أعلن الديوان الملكي، صدور عدد من الأوامر الملكية، مساء السبت الخامس و العشرين من رجب لعام 1438هـ الموافق (22 أبريل 2017).

وتضمنت الأوامر التالية:

أوامر ملكية (1):

– إعادة جميع البدلات والميزات المدنية إلى موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.

– اختبارات الطلاب لجميع المراحل قبل بداية رمضان.

– صرف راتب شهرين للمشاركين في الصفوف الأمامية في “عاصفة الحزم” و”إعادة الأمل”.

أوامر ملكية (2):

– يُعفى أمير منطقة حائل من منصبة، ويُعيَّن الأمير عبدالعزيز بن سعد أميرًا لمنطقة حائل بمرتبة وزير.

– تعيين الأمير سعود بن عبدالمحسن مستشارًا خاصًّا لخادم الحرمين الشريفين.

– يُعفى أمير منطقة الباحة من منصبه، ويُعيَّن الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود بمرتبة وزير.

أوامر ملكية (3):

– إعفاء الأمير مشعل بن عبدالله بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه وتعيين الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أميرًا لمنطقة الحدود الشمالية.

– تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير دولة لشؤون ‫الطاقة.

– يُعفى الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي آل سعود سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعيَّن بدلاً منه الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز.

أوامر ملكية (4):

– يُعفى الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة.

– إعفاء قائد القوات البرية من منصبه، ويُعيَّن مستشارًا بمكتب سمو وزير الدفاع.

– ترقية ‏فهد بن تركي بن عبدالعزيز إلى رتبة فريق، ويُعيَّن قائدًا للقوات البرية.

– تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير بمرتبة وزير.

أوامر ملكية (5):

– تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عبدالعزيز آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة عسير.

– تعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف أمينًا عامًّا بمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

– تعيين الأمير سعود بن خالد بن فيصل نائبًا لأمير منطقة ‫المدينة المنورة.

– تعيين الأمير محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائبًا لأمير الرياض.

أوامر ملكية (6):

– تعيين الأمير فهد بن تركي نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير تركي بن هذلول نائبًا لأمير منطقة نجران بالمنطقة الممتازة.

أوامر ملكية (7):

– تعيين الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة مكة المكرمة.

– تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية بالمرتبة الممتازة.

– تعيين الأمير فيصل بن فرحان مستشارًا في وزارة الخارجية.

أوامر ملكية (8):

– تعيين الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظًا للدرعية .

– تعيين الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله الفيصل مستشارًا بوزارة الخارجية.

– إعفاء محمد بن إبراهيم السويل وزير الاتصالات من منصبه، وتعيين المهندس محمد السواحة بدلاً منه.

– إعفاء خالد بن عبدالله العرج وزير الخدمة المدنية من منصبه.

أوامر ملكية (9):

– إعفاء الدكتور عادل الطريفي وزير الثقافة والإعلام من منصبه، وتعيين الدكتور عواد العواد وزيرًا للثقافة والإعلام.

– يُكلَّف عصام بن سعيد بالقيام بعمل وزير الخدمة المدنية، وتشكيل لجنة وزارية للتحقيق مع وزير الخدمة المدنية خالد العرج فيما ارتكبه من تجاوزات.

– تعيين محمد بن عبدالملك آل الشيخ رئيسًا للهيئة العامة للرياضة.

– تعيين المهندس إبراهيم العمر محافظًا للهيئة العامة للاستثمار بمرتبة وزير.

أوامر ملكية (10):

– تعيين الدكتور عبدالرحمن العاصمي نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

– تعيين ماجد البواردي نائبًا لوزير التجارة والاستثمار بالمرتبة الممتازة.

– تعيين المهندس طارق الفارس نائبًا لوزير الشؤون البلدية والقروية بالمرتبة الممتازة.

– تعيين المهندس منصور العنزي نائبًا لوزير البيئة والمياه والزراعة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين المهندس سعد بن عبدالعزيز نائبًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

– تُنهى خدمة الفريق الأول الركن يوسف بن علي الإدريسي نائب رئيس الاستخبارات العامة.

– تعيين الدكتور ناصر الداوود مستشارًا في الديوان الملكي.

أوامر ملكية (11):

– إنشاء مركز باسم الأمن الوطني يرتبط تنظيميًّا بالديوان الملكي.

– تعيين المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي محافظًا للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بالمرتبة الممتازة.

– تعيين أحمد بن عبدالعزيز الحقابي مديرًا عامًّا للجمارك بالمرتبة الممتازة.