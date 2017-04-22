تحت شعار “مدينة في خدمة مجتمع”.. “سعود الطبّية” تكشف على المسافرين المرافقين لرحلتي “سار”

فجر – متابعات

استقلّ أطباء و ممرضو مدينة الملك سعود الطبية اليوم السبت أحد رحلات قطار “سار” من الرياض متجهة إلى القصيم مرورًا بمحافظة المجمعة، وقد ضم وفد “المدينة” طاقماً طبياً من مركز طب الأسنان، وفريق العلاقات العامة.

وقد استغلّ الطاقم الطبي الفرصة وقام بتوقيع الكشف الطبي في رحلتي الذهاب والإياب على المسافرين، ومع تقديم خدمات الكشف تم فتح الملفات الطبية للراغبين، وكذلك التوعية لصحة الفم والأسنان.

وصرّح الدكتور ” هيثم بن محمد الفلاح” -المدير العام التنفيذي لمدينة الملك سعود الطبية-، بأن مرافقة المدينة لرحلة وتقديم خدمات صحية من مركز طب الأسنان، يأتي إيماناً منها بأهمية الوصول للمجتمع في مختلف الأماكن لتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد “الفلاح” أن مدينة الملك سعود الطبية مستمرة في حملاتها الصحية والتوعوية تحت شعار “مدينة في خدمة مجتمع”؛ حرصا منها للمضي قدماً نحو مجتمع صحي.

وكما تقدم “الفلاح” بشكره وتقديره لقيادات الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، على توفير كافة الإمكانيات اللازمة في مرافقة طاقم المدينة للرحلة.