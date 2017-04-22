أمير القصيم يوجه بحصر إفطار الصائمين على الأسر المنتجة

متابعات – فجر

وجه صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم الجهات الحكومية والأهلية والجمعيات الخيرية بالمنطقة، بحصر جميع مشروعات إفطار الصائمين في شهر رمضان المبارك على الأسر المنتجة دعماً لها، وجاء توجيه سموه لكافة محافظات المنطقة والجهات ذات العلاقة، نظراً لقرب دخول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنّ ما تقوم به الأسر من جهد وعمل لطلب الرزق يوجب علينا كأبناء وطن واحد أن نتحد في دعمها وتنميتها وتطويرها، وأن ذلك لن يتحقق إلا بتظافر جهود الجميع لتحقيق ذلك الهدف، مشدداً على الجهات الحكومية والأهلية متابعة ذلك، والإشراف المباشر وفق المسؤوليات المناطة بها، وضرورة إعداد آلية ومشروع منظم لتخصيص إعداد الوجبات الخاصة بإفطار الصائمين خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيزها على أيدي الأسر المنتجة في كافة أنحاء المنطقة من تجهيز الموائد ومتابعة ذلك باستمرار.