الأهلي يمدد عقد اليوناني «فيتفا» عامين

متابعات – فجر :

أعلن الأهلي المنافس في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم اليوم السبت تجديد عقد لاعبه اليوناني ايوانيس فيتفاتزيديس لعامين قادمين.

وقال النادي عبر حسابه على تويتر اليوم “يعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تجديد عقد المحترف اليوناني ايوانيس فيتفاتزيديس وفقا لآلية التجديد المحددة ضمن عقد اللاعب ليصبح أهلاويا حتى نهاية موسم 2018-2019. بهذا يملك النادي بطاقة اللاعب خلال العامين المقبلين”.

وأضاف الأهلي “أبدى اللاعب سعادته البالغة بالتجديد مع النادي لموسمين بعد تتويجه بلقب الدوري وكأس السوبر المحلية ويتطلع مع زملائه لتحقيق الأداء والنتائج التي ترضى الجماهير مستقبلا. وسيصل وكيل اللاعب إلى المملكة خلال الأسبوعين المقبلين لإتمام بعض الإجراءات اللازمة وفقا لأنظمة الاتحاد الدولي لكرة القدم ونظام الانتقالات الدولية”.

وانضم اللاعب البالغ عمره 26 عاما والذي يشتهر باسم (فيتفا) للأهلي عام 2015 قادما من جنوة الإيطالي وساهم في الحصول على ثنائية الدوري وكأس الملك في الموسم الماضي وكأس السوبر المحلية في الموسم الحالي.

وسجل فيتفا ثلاثة أهداف في الدوري مع الأهلي الذي يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 49 متأخرا 11 نقطة عن الهلال المتوج باللقب قبل جولتين من النهاية.