التحالف: اعتقال عدد من العناصر والقيادات بتنظيم القاعدة الإرهابي في حضرموت

واس – فجر :

ذكرت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن في بيان لها اليوم السبت 25 رجب 1438هـ، الموافق 22 إبريل 2017م، أن مروحيات التحالف نفذت عملية إسناد جوي لقوات مكافحة الإرهاب التابعة للجيش اليمني التي قامت مساء الجمعة 24 رجب 1438هـ، الموافق 21 إبريل 2017م بمداهمات استباقية في إطار ملاحقتها لأوكار تنظيم القاعدة في مدينة المكلا، حيث اعتقلت عدداً من العناصر والقيادات الكبيرة لتنظيم القاعدة الإرهابي في وادي عدم بحضرموت من جنسيات مختلفة أبرزهم (أحمد سعيد عوض بارحمة) الملقب بالزرقاوي وذلك في منطقة (الطويلة) بمدينة المكلا.

كما نتج عن العملية إحباط المخططات الإرهابية عبر مصادرة معدات وآليات وأسلحة متنوعة كانت معدة لتنفيذ عمليات إرهابية في عدد من المناطق بحضرموت.

وتعد هذه العملية النوعية الثانية من نوعها بعد اعتقال الرجل الثاني بتنظيم القاعدة بحضرموت (أبو علي الصيعري) في وادي عدم بوادي حضرموت.