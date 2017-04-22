المشكلة الغريبة ظهرت قبل أيام في بعض هواتف جلاكسى S8، ومع ذلك فشلت عملية تعديل إعدادات الألوان وتوازنها من طرف المستخدمين، في حل مشكلة الشاشة.

وأقرت سامسونغ بالمشكلة وطلبت في البداية من المستخدمين تعديل الإعدادات في هواتفهم، إلا أن ذلك لم يصلح المشكلة، مما جعلها تعلن أنها ستصدر خلال الأيام القليلة المقبلة تحديثًا للمستخدمين المتضررين.

وقال متحدث باسم سامسونغ إن الشركة تعمل على تطوير تحديث سيصل الأسبوع القادم لكل هواتف غالاكسي إس 8، من شأنه أن يصلح هذا “الخلل”.

وذكر مصدر في الشركة الكورية “اتخذت سامسونغ قرارا بإصدار تحديث لتحسين توازن ألوان الشاشة.. وقد أبلغت مراكز خدمة العملاء في جميع أنحاء العالم بهذا الأمر إلا أنها لم تكشف لهم بعد تاريخا محددا لإطلاق التحديث”.