الشيخ “السديس” يؤم المصلين في قباء ويحذر من مخططات أعداء الدين

متابعات – فجر :

أكد الشيخ د. عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون الحرمين على وجوب التعاون بين الجميع في تحقيق الأمن والأمان وأن نقف سدا منيعا ضد أعداء الدين حاثا على إتباع الدين الحنيف بوسطيته واعتداله ، جاء ذلك في كلمة له بعد إمامته المصلين في مسجد قباء ظهر اليوم السبت وتحدث السديس عن فضل المسجد وتاريخه وفضل الصلاة فيه ، مشيرا إلى أن بيوت الله في الأرض أحب البقاع إلى الله فهي مواضع رحمات تتنزل, وقرآن يتلى ويُرتل, وصلاة لله تقام, ودعاء وتسبيح للخالق يرتفع , ولذا كان أول أعمال النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المدينة المنورة وضع حجر الأساس لبناء الدولة والأمة الإسلامية ممثلا في بناء المسجد فأعظم ما أمر الله به بعد الشهادتين الصلاة والمحافظة عليها بأدائها جماعة في المساجد (إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر).

ونوه السديس بما يوليه ولاة الأمر حفظهم الله من عناية بالمساجد ورعاية دائمة وأولاها الاهتمام بالحرمين الشريفين ومسجد قباء.