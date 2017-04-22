“الشهراني” يغادر إلى فرنسا لمتابعة سير علاجه

متابعات – فجر :
كشفت “بوبا” الشريك الصحي لنادي الهلال عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت أن لاعب المنتخب والهلال ياسر الشهراني يغادر بوقت مبكر من صباح الاثنين إلى فرنسا؛ لإجراء كشف طبي؛ وذلك للاطمئنان على سير برنامجه.
متابعات – فجر :
كشفت “بوبا” الشريك الصحي لنادي الهلال عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت أن لاعب المنتخب والهلال ياسر الشهراني يغادر بوقت مبكر من صباح الاثنين إلى فرنسا؛ لإجراء كشف طبي؛ وذلك للاطمئنان على سير برنامجه.
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