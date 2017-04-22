“الشهراني” يغادر إلى فرنسا لمتابعة سير علاجه

متابعات – فجر :

كشفت “بوبا” الشريك الصحي لنادي الهلال عبر حسابها الرسمي على تويتر اليوم السبت أن لاعب ⁧المنتخب والهلال⁩ ياسر الشهراني يغادر بوقت مبكر من صباح الاثنين إلى فرنسا؛ لإجراء كشف طبي؛ وذلك للاطمئنان على سير برنامجه.