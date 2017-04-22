جزيرة “إيشيا” الإيطالية… أكبر جزيرة في خليج نابولي

متابعات-فجر:

إيشيا هي أكبر جزيرة في خليج نابولي وتصنف من قبل الكثيرين بأنها الأجمل، حيث تتمتع بالخضرة والجمال الطبيعي الذي لا يقارن حتى لقبوها باسم الجزيرة الخضراء، علاوة على روعة منتجعاتها الحرارية وشواطئها الخلابة وفرصها الترفيهية المتعددة، ورغم عدم شهرتها كثيرا لكنها واحدة من أجمل الوجهات الإيطالية التي تستحق الاكتشاف والزيارة.

المناخ في إيشيا

أفضل وقت للسفر إلى إيشيا من أبريل إلى أكتوبر، ومع ذلك، فإن الطقس في إيشيا يتغير دائما، ولذا ينبغي على الزائرين الاحتياط من أشعة الشمس أو حتى الأمطار مهما كان الموسم، وفي العام فأن الصيف يمثل ذروة الموسم السياحي في الجزيرة، حيث تزداد الحشود السياحية من محبي الجزيرة.

الينابيع الحرارية في الجزيرة

اشتهرت جزيرة إيشيا بالينابيع الحرارية منذ العصور القديمة نظرا لميزاتها وخصائصها العلاجية الفريدة، والأمر لا يقتصر فقط على المياه الحرارية المستخدمة في الحمامات والحدائق الحرارية فحسب، ولكن يمتد إلى الينابيع الصغيرة على بعض الشواطئ والتي تتدفق من الشقوق في التربة كما هو الحال في الكثير من المواقع.

وسوف تجد العشرات من المنتجعات التي تقدم الطين البركاني ذو الخصائص العلاجية الشهيرة بين السائحين من زائري الجزيرة.

جولات القوارب

تعد جولات القوارب واحدة من أكثر الطرق فعالية لاكتشاف الشواطئ والخلجان المذهلة في الجزيرة والتي لا يمكن الوصول إليها سوى عن طريق البحر، وبالفعل تمثل هذه الجولات فرص مميزة للاستمتاع والاسترخاء بين أجمل المشاهد الطبيعية .

ولعل زيارة إلى قرية سانت أنجيلو خلال هذه الرحلة البحرية سيضيف لرحلتك الكثير من الذكريات التي لا يمكن أن تنسى، إذ تعج هذه الوجهة الساحرة بالحياة والمقاهي والمحلات التجارية الصغيرة وسط الشوارع القديمة والمباني الإيطالية التاريخية.

كما أن قرية جيلاتيرياس واحدة من أفضل المناطق في الجزيرة للباحثين عن الهدوء والاستجمام، خاصة أنه لا يسمح فيها بدخول السيارات، ما يجعلها وجعة رائعة لقضاء يوم لا يقارن بين بساطة الحياة الإيطالية الريفية التقليدية.