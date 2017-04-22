مقتل 6 حوثيين بينهم قيادي ميداني بمحافظة “الجوف” اليمنية

متابعات-فجر:

قُتل ستة من مسلحي جماعة الحوثي ، بينهم قيادي ميداني السبت، في هجوم شنته القوات الموالية للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في محافظة الجوف، المحاذية للحدود السعودية شمالي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني في محافظة الجوف رفض ذكر إسمه، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الموالية لهادي، شنت هجوماً عنيفاً على مواقع للحوثيين في مديرية المتون بالمحافظة، وتمكنت من السيطرة على مواقع عدة كانت تحت قبضة مسلحي الحوثي.

وأضاف أن ستة من الحوثيين بينهم قيادي ميداني قُتلوا في الهجوم، مشيراً إلى أن الاشتباكات مازالت مستمرة بين الطرفين.

وتقول القوات الموالية لهادي إنها باتت تسيطر على أكثر من 80% من الجوف التي تبلغ مساحتها قرابة 40 ألف كيلومتر مربع، والتي لها حدود مع محافظة صعدة، معقل الحوثيين الرئيسي، ومحافظة مأرب النفطية.