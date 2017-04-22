غداً…وزارة العدل تجري الاختبار التحريري لــ 1351 متقدماً على وظيفة كاتب عدل

واس-فجر:

أعلنت وزارة العدل عن إجراء الاختبار التحريري لــ 1351 متقدماً على وظيفة كاتب عدل بالمرتبة السابعة من حملة شهادة البكالوريوس في الشريعة.

وأوضحت وكالة وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار أنه تقرر موعد إجراء الاختبار يوم غدٍ، التاسعة صباحاً بجميع مناطق المملكة، حيث سيجرى الاختبار التحريري لخريجي كليات الشريعة بالرياض والمنطقة الشرقية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

كما سيجرى الاختبار التحريري لخريجي كليات الشريعة في منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة في قاعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجامعة أم القرى بالعابدية بمكة المكرمة، فيما سيجري الاختبار لخريجي كليات الشريعة بمناطق القصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية وتبوك بفرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة حائل، وسيتم اجراء الاختبارات لخريجي كليات الشريعة في منطقة عسير والباحة وجازان ونجران في المكتبة العامة بمدينة أبها.

وأهابت وزارة العدل بالمتقدمين إحضار الهوية الوطنية سارية المفعول والحضور مبكراً في المكان والزمان المحددين.

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