جامعة الملك سعود تنظم ملتقى عائلي علمي ترفيهي الجمعة المقبل

متابعات -فجر

تنظم جامعة الملك سعود بالتعاون مع الهيئة العامة للترفية ملتقى عائلي علمي و ترفيهي وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لـ الدي إن اي (DNA) تحت شعار “نورني” و ذلك و ذلك خلال الفترة من 2-4 شعبان 1438 الموافق 28-30 إبريل 2017 في الاستاد الرياضي بجامعة الملك سعود بالرياض.

و يهدف الملتقى الى التعريف باليوم العالمي للحمض النووي كما تهدف الى نشر الوعي بين افراد المجتمع بأساليب علمية و معرفية ممتعة. زرع حب العلم والاكتشاف لدى جميع أفراد المجتمع. بالاضافة الى خلق وسيلة اتصال بين المهتمين بالعلوم وبين كافة افراد المجتمع. وكذلك التوعية بضرورة ممارسة الرياضة للصحة البدنية. كما يسعى الملتقى الى توجيه الطاقات الابداعية لشبابنا نحو التعلم عن طريق الترفيه ،وذلك ‬بما‬ يخدم ‬توجّهات ‬المملكة ‬التطويرية‬ في ‬ظلّ ‬برنامج ‬التحوّل‬ الوطني 2020‬ . ‬

و للتعرف اكثر على الفعاليات المصاحبة يمكنكم زيارة حساب الفعالية في توتير @enlightme_sa .