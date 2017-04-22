طريقة إزالة الماكياج المقاوم للماء

متابعات_ فجر

تستعمل البعض من الفتيات مستحضرات الماكياج المقاومة للماء لأنها تضمن ماكياجاً ثابتاً طوال النهار، فعند إزالتها عليك اختيار مزيل الماكياج الخاص بهذه الأنواع، وإلا سيبقى الماكياج عالقاً على وجهك.

اختاري التركيبات المشتملة على مرحلة دهنية (Phase Grasse) لأنها تزيل مساحيق التجميل عن البشرة من دون الحاجة إلى الفرك كثيراً. وقد تكون تركيبات الزيوت والبلسم الأمثل على الإطلاق لأنها ناعمة وفعالة في الوقت نفسه.

سخني المستحضر قليلاً بين راحتيّ يديك، ثم ابسطيه على كل الوجه. دلّكي بشرتك باعتماد حركات صغيرة، ثم ملّسي البشرة من الأسفل إلى الأعلى. أضيفي القليل من الماء، لزيادة الرغوة، ثم تابعي التدليك قليلاً. أشطفي بعدها بشرتك بالماء، وسوف تلاحظين أن كل آثار الماكياج ورواسبه اختفت عن وجهك.