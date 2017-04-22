أعراض “سرطان الرئة” وكيفية علاجه

متابعات-فجر :

هو نمو بعض خلايا الطبقة المبطة للقصبة الهوائية بنسبة أسرع من المعدّل الطبيعي وبشكل غير منتظم مما يؤدي إلى تراكمها وحدوث تراج المخاط وتتطور بعض داخل في عملية اخراج المخاط . وتتطور بعض الخلايا المتضاعفة بسرعةوتصبح خبيثة وهذه الخلايا تتزاحم وتقضي على الخلايا الطبيعية وتؤدي إلى احتباس المخاط في الرئة وتؤلف الخلايا السرطانية كتلة أورام يسد القصبة الهوائية. ويثمل سرطان الرئة ثاني اكثر السرطانات انتشاراً في العالم وهو منتشر بشكل خاصعند الرجال خصوصاًالمدخنين منهم حيث تبلغ نسبةإصابة المدخنين بسرطان الرّئة حوالي95% من المصابين . أسباب سرطان الرئة : التدخين :ويزداد خطر الاصابة بازدياد عدد السجائر التييدخنها الشخص يومياً . التلوث البيئي :اظهرةالدراسات ان عدد الاصابات هو الاعلى في المدن منه في القرى . طبيعة مهنة الشخص :حيث ان التعرض للاشعاعات المختلفة يسبب السرطان . غاز الرادون:وهو الغازالناتج عن انشطار عنصر اليورانيوم والموجود أساساً في بعض الصناعات . أعراض الإصابة بسرطان الرّئة عديدة ونذكر أهمّها : السعال:وهو اول الاعراض وغالبا ما يتلازم مع وجود التهابات في القصبات ويسبب افراز البلغم . خروج الدّم مع السعال . آلام منتشرة في الصدر . آلام نادرة ناتجةعن تاثير الكتلة الورمية على الاعضاء المجاورة لها . صعوبة في إخراج البلغم من القصبة الهوائية . شحوب الوجه إلى اللّون المائل الى الأخضر. ينقسم سرطان الرئة الى قسمين : سرطان ذا الخلايا الصغيرة. سرطان ذا الخلايا غير الصغيرة. تشخيص سرطان الرئة :يتم بعد أخذ السّيرة المرضيّة الكاملة وإجراء الفحوصات السريريّة والمخبرية وعمل الصور المحورية والمقطعية للصدر كما أنه يجرى للمريض عملية تنظير للقصبات الهوائية من اجل الكشف واخذ العينات اللازمة طرق العلاج:قبل كل شي الوقاية من المسببات وهي من الأولويات المطلوبة المعالجة الجراحية وتكون باستئصال الورم في مراحله البدائية ويعتمد ذلك علىطبيعة تمركز المرض والحالة العامة للمرية الض المعالجة بالدّواء الكيماوي. المعالجة بالأشعة العلاجيّة. المعالجة ببعض العقاقير المسيطرة على تكوين الخلايا المسرطنة.