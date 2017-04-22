رجل أمن يتعرض للطعن من مواطن أثناء تحريره مخالفة مرورية في “القريات”

متابعات-فجر :

أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس أنه أثناء قيام رجال الأمن بعملهم بالميدان بمحافظة القريات تم استيقاف مواطن عكس السير أثناء قيادته مركبته وعند تحرير المخالفة له اتضح أنه بحالة غير طبيعية ومريض نفسي وقام بتكسير زجاج سيارته الخاصة وبعدها قام بطعن أحد رجال الأمن بسكين ودفع الآخر وتمت السيطرة عليه بالموقع وإحالته لمركز الشرطة المختص وإيقافه و اشعار هيئة التحقيق والإدعاء العام . ‎

علماً بأنه تم تنويم رجل الأمن وحالته الصحية مستقرة .

وشرطة منطقة الجوف تطلب من الجميع التقيد بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع رجال الأمن الذين يسهرون من أجل راحة وأمن المواطن والمقيم . والله الموفق .