زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب ولاية “مانيسا” التركية

متابعات-فجر :

ضربت هزة أرضية بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر ولاية مانيسا غربي تركيا، أمس الجمعة.

وبحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية وقعت الهزة تركيا.

وأشارت إلى أن مركز الهزة في قضاء سلاندي بولاية مانيسا على عمق 8.81 كيلومترا تحت الأرض.