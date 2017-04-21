20 قتيلاً حصيلة هجوم طالبان على قاعدة عسكرية أفغانية

متابعات-فجر :

لقى ما لا يقل عن 20 جندياً حتفهم وأصيب أكثر من 30 آخرين بعدما اقتحم مسلحو حركة طالبان قاعدة تابعة للجيش الأفغاني في إقليم بلخ شمال البلاد، أمس الجمعة.

وقال سكرتير قائد القوات العسكرية فيتنام شينواري، إن الهجوم انتهى وإن القاعدة باتت تحت سيطرة قوات الأمن الأفغانية.



من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري، إن مهاجمي طالبان تمكنوا من دخول القاعدة على متن سيارة عسكرية بعد تنكرهم في زي عسكري وأنهم بدأوا هجومهم بإطلاق صاروخ.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، أن أكثر من 100 جندي لقوا حتفهم في الهجوم.

يعد هذا هو ثاني هجوم من نوعه على منشأة مؤمنة في غضون الأشهر الأخيرة.