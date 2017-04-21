قتلى في حادث إطلاق نار عشوائي داخل مبنى “المخابرات الروسية”

متابعات-فجر :

إطلاق نار عشوائي داخل مبنى للمخابرات الداخلية الروسية المعروف اختصارا بـ «إف إس بي»من قبل مسلح شرق سيبيريا.

وقالت سلطات مدينة خاباروفسك وهي مدينة كبيرة في المنطقة، أمس الجمعة، إن أحد العاملين بالمخابرات الداخلية ومدنياً لقيا حتفهما بسبب إطلاق النار، كما قتل المهاجم أيضا.

وأضافت السلطات أن المسلح من مواليد 1999 ويشتبه في ارتباطه بجماعة من النازيين الجدد.

وأوضحت السلطات أيضا أن المهاجم دخل إلى مقر المخابرات الإقليمي مساء أمس الجمعة (بتوقيت سيبيريا)، وقام مباشرة بفتح النار قبل وصوله إلى نقطة التفتيش الأمني على مدخل المبنى، ما أدى أيضا إلى جرح أحد الزوار المنتظرين داخله.

وقالت وكالة تاس الروسية للأنباء إن الرجل هاجم مقرا للتدريب على الرماية قبل الهجوم على مكتب المخابرات فقتل أحد العاملين به وسلب منه عددا من الأسلحة.