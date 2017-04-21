اليمن.. مقتل 13 من عناصر “مليشيا الحوثي” بمعارك في مدينة “تعز”

متابعات-فجر :

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية، مساء أمس الجمعة، بمقتل 13 شخصاً من الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبدالله صالح، وإصابة 21 آخرين في معارك مع قوات الجيش الوطني، بمحافظة تعز 275 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر، إن معارك عنيفة دارت بين الطرفين استمرت لساعات، شرق وغرب مدينة تعز، إثر هجمات شنتها الميليشيات على مواقع الجيش والمقاومة، مؤكدة تصدي الأخيرين لها.



في غضون ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على تعزيزات ومواقع للحوثيين غرب تعز، أدت إلى تدمير آليات للحوثيين وقوات صالح ومخزن أسلحة، حسب المصادر ذاتها.

وذكرت المصادر، أن الأحياء السكنيّة تعرضت للقصف من قبل الحوثيين وقوات صالح، ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة سبعة آخرين، إلى جانب تعرض بعض المنازل للحريق والدمار الجزئي.