الباطن يسحق النصر برباعية في دوري جميل

متابعات – فجر

تمكن فريق الباطن من قلب تأخره أمام النصر وفاز عليه بأربعة أهداف لثلاثة، في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية ملعب نادي الباطن، ضمن لقاءات الجولة 24 من دوري “جميل” للمحترفين.

وتقدم حسن الراهب للنصر بالهدف الأول في الدقيقة 17، قبل أن يضيف الراهب الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 22، وقلص البرازيلي جوناثان بينتيس الفارق للباطن بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 30.

وفي الشوط الثاني تحولت المباراة بشكل دراماتيكي، فتمكن أصحاب الأرض من تسجيل الهدف الثاني والثالث بقدم البرازيلي جورجي سيلفا في الدقيقتين 61 و73، فيما عاد البرازيلي جوناثان بينتيس لهز شباك النصر مرة أخرى بإضافته الهدف الرابع للباطن عند الدقيقة 77.

وقبل أن يطلق الحكم صافرته تمكن محمد السهلاوي من إضافة الهدف الثالث للنصر.

وبهذا الانتصار رفع الباطن رصيده للنقطة 25 في المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد النصر عن النقطة 49 في المركز الثاني مناصفة مع النادي الأهلي.