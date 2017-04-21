الرائد يهزم القادسية بثنائية في دوري جميل

متابعات – فجر

حقق الرائد فوزاً غالياً على القادسية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن مباريات الجولة الـ 24 من دوري جميل للمحترفين.

بكّر القادسية بتسجيل هدفه الأول عن طريق مهاجمه باتريك عند الدقيقة 60، وأدرك اللاعب ويندر كوينرو التعادل للرائد عند 64، وتمكن المتألق إسماعيل بانقورا من تسجيل هدف الفوز للرائد عند الدقيقة 70.

بهذه النتيجة ارتفع الرائد برصيده من النقاط إلى 32 نقطة في المركز الخامس فيما تجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الـ 12 في ترتيب الدوري.