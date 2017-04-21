آسيوي يقتل آخر بعد أن صوره خلال نومه واستهزأ به

وكالات – فجر

وضع نجار آسيوي حداً للمضايقات المتكررة من قبل زميله في السكن، وقام بقتله بطريقة بشعة قبل أن يحاول الانتحار، وذلك في منطقة القوز الصناعية بالإمارات.

وكان المجني عليه قد دأب على الاستهزاء بالجاني ويهدده بالضرب ويقوم بتصويره ويزّع صوره لزملاءه في العمل بغرض الاستهزاء به.

وبعد أن تكرر الأمر، نفد صبر الجاني فقرر إسكاته والانتقام منه بأن قتله بأدوات الطبخ وأنهى حياته في مسرح الجريمة بدبي.

وقالت النيابة العامة النيابة العامة بدبي، إن الجاني (56 عاما) قتل مواطنه بعد أن تربص به وهو نائم ليلا، وباغته بضربات قوية ومتواصلة على رأسه بواسطة المقبض الخشبي المتصل بمقلاة الطبخ، وعندما حاول الأخير النهوض استمر في ضربه بواسطة ذات المقلاة، ثم طعنه بسكين، قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

وقال القاتل في اعترافاته إن فكرة القتل راودته مساء اليوم السابق للجريمة، ونفذها في اليوم التالي، وحاول بعدها الانتحار بواسطة سكين، إلا أنه لم يمت بعد نقله للمشفى وعولج هناك من قبل الطاقم الطبي.