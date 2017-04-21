مهرجان “طيبة 38” يجذب اهتمام الأهالي والزوار

متابعات – فجر

شهد المسرح المديني بحديقة الملك فهد بالمدينة المنورة انطلاق فعاليات مهرجان طيبة 38 الذي سيستمر نهاية كل أسبوع طيلة هذا العام بعروض وبرامج متنوعة تستهدف كافة شرائح المجتمع، وذلك ضمن مناسبة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م.

وشهد المهرجان في يومه الأول حضوراً كثيفا من الأهالي والزوار الذين اكتظت بها مدرجات المسرح، وذلك بحضور مدير عام هيئة السياحة المهنددس خالد الشهراني.

يذكر أن المهرجان انطلق أيضا في عدد من المولات التجارية، و يعد أطول مهرجان تشهده المدينة، حيث أنهت اللجان التنفيذية والمنظمة للمناسبة في وقت سابق جميع الترتيبات لهذا المهرجان ، فضلاً عن الفعاليات الأخرى التي ستنطلق خلال الأيام المقبلة.