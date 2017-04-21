الاتحاد يقترب من إغلاق قضية “زوكالا”

متابعات – فجر :

تواصل إدارة نادي الاتحاد برئاسة حاتم باعشن مساعيها الحثيثة لتخفيض الديون وتقليص عدد الشكاوي على النادي خلال الفترة الحالية فبعد أن نجحت في إغلاق ملف قضية المدرب الاسباني السابق راؤول كانيدا حولت مساء الخميس دفعة جديدة من المستحقات المتأخرة لمدافع الفريق السابق البولندي لوكاس زوكالا التي تصل إلى ٦٠ ألف يورو ضمن الإتفاقية المبرمة بين الطرفين تمهيداً لتسليمه مستحقاته وإغلاق ملف مطالباته المالية.

وتعتبر هذه الدفعة الثانية التي يتسلمها اللاعب بعد الدفعة الأولى التي بلغت 242 ألف ريال تسلمها من الإدارة الحالية .

وكان زوكالا قد ترك الاتحاد قبل موسم بعد أن أعلن المركز الإعلامي حينها عن توقيعه مخالصة مالية في عهد الادارة السابقة برئاسة إبراهيم البلوي، إلا أن الجماهير صُدِمت من ظهور مستحقاته على الرغم من أن النادي أعلن عن تسلمه ورقة المخالصة المالية، مما فتح باب الشك في وجود عدد من الشكاوي والقضايا التي ستظهر في الفترة المقبلة بسبب عدم معرفة الجماهير للمخالصات المالية مع عدد من اللاعبين .