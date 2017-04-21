شرطة حائل تقبض علی المتورطين في إتلاف أجهزة نظام ساهر

متابعات – فجر :

تمكنت أجهزة الأمن بحائل من ضبط ثلاثة شباب سعوديين بالعقد الثاني والثالث من العمر أتضح علاقتهم بمحاولة إتلاف لبعض الأجهزة لنظام ساهر الذي ركب حديثا في الطرقات حيث تم إحالة اثنان منهم لدار الملاحظة الاجتماعي، فيما لازال البحث جاريا عن البقية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل الرائد سامي الشمري أنه لما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض بعض أجهزة الرصد الآلي لمحاولة الإتلاف دون تأثر العمل بتلك الأجهزة، ومن خلال التحقيقات والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض علی المتورطين فيما لا تزال الجهود الأمنية مستمرة لضبط البقية.

وأكد أن شرطة حائل تحث الجميع التعاون لما فيه خدمة الصالح العام والبعد عن العبث بالممتلكات العامة.