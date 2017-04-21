باريس تكشف عن اسم منفذ هجوم “الشانزلزيه”

متابعات-فجر:

قالت المتحدثة باسم الادعاء الفرنسي، اليوم الجمعة، أن السلطات الفرنسية احتجزت ثلاثة من أفراد عائلة منفذ هجوم إطلاق النار على عناصر من الشرطة الفرنسية في شارع الشانزلزيه، أشهر شوارع العاصمة الفرنسية، باريس، مساء الخميس، ما أصفر عن مقتل شرطي وإصابة شرطيين آخرين.

وصرحت المتحدثة باسم المدعى العام في باريس، أن منفذ الهجوم اسمه كريم تشورفي. وقالت أغنس ثيبولت ليكويفري، إن تشورفي لم يكن يخضع لمراقبة رسمية من قبل أجهزة المخابرات الفرنسية المعروفة باسم “فيش S” التي تتبع الأفراد المشتبه في أنهم من المتطرفين.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفرنسية، بيير هندري برانديت، لشبكتنا، إن المشتبه به الثاني في هجوم الخميس، سلّم نفسه للشرطة في بلجيكا، وكانت السلطات البلجيكية قد أخطرت نظيراتها في فرنسا بأنه كان مطلوباً لديها، رغم أن برانديت كان قد قال في مقابلة على إذاعة “أوروبا 1” الفرنسية إنه من المبكر تحديد ما إذا كان له صلة مباشرة أو غير مباشرة بهجوم الشانزلزيه، مشيراً إلى احتمال وجود عدد من المطورتين في الهجوم.

وكان تنظيم “داعش” قد زعم مسؤوليته وراء الهجوم، معلناً عبر ذراعه الإعلامية “أعماق”، أن منفذ إطلاق النار هو أحد “مقاتليه” وأن اسمه أبو يوسف البلجيكي.

ويُشار إلى أن الهجوم جاء قبل أيام من أول جولات الانتخابات الفرنسية الرئاسية، ما سلط الضوء على قضايا الأمن القومي والإرهاب والهجرة.