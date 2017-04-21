اليونيسيف:غرق أكثر من 150 طفل لاجئ في البحر المتوسط خلال 2017

واس-فجر:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أن العام الحالي شهد وفاة أكثر من 150 طفلاً حاولوا عبور البحر المتوسط من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل الوصول إلى أوروبا هربًا من الحروب والظروف الاقتصادية الصعبة.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إن العدد الحقيقي في الأغلب يزيد عن ذلك، حيث لا يوجد إحصائيات للأطفال الذين يموتون بدون مرافقين أثناء رحلة الهرب. وتشير الاحصائيات إلى أن نحو 37 ألف لاجئ ومهاجر لظروف اقتصادية وصلوا بحرًا إلى إيطاليا حتى الآن في عام 2017، 13 بالمائة منهم من الأطفال، بينما يزيد الرقم الكلي بنسبة 42 بالمائة عن مثيله في الثلاثة شهور الأولى من عام 2016.

وأضافت المنظمة في تقريرها، أن 849 شخصًا غرقوا منذ شهر يناير، وتم إنقاذ أكثر من 8300 آخرين كانوا يحاولون الوصول من ليبيا إلى السواحل الإيطالية نهاية الأسبوع الماضي.

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