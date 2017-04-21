وزير العدل الأميركي: اعتقال أسانج “أولوية” لنا

متابعات – فجر :

أكد وزير العدل الأميركي جيف سيشنز الخميس أنّ اعتقال مؤسّس موقع ويكيليكس جوليان أسانج هو “أولوية” للولايات المتحدة، في وقت أشارت تقارير صحافية إلى أنّ هناك اتهامات يتم إعدادها بحق أسانج.

وقال سيشنز خلال مؤتمر صحافي “سنكثّف جهودنا، ولقد ضاعفنا بالفعل جهودنا في ما يتعلق بالتسريبات”، وتابع سيشنز “سنسعى إلى إيداع بعض الأشخاص في السجن”.

وإذ تحدث عن عدد كبير من التسريبات، أوضح “لدينا مهنيون (يعملون) بمجال الأمن في الولايات المتحدة منذ سنوات عدة وقد صُدموا بسبب عدد التسريبات وبعضها خطير جداً”.

ووفقاً لصحيفة واشنطن بوست، فإنّ مدّعين عامين صاغوا في الأسابيع الأخيرة مذكرةً تتعلق بتُهم ضد أسانج وأعضاء في موقع ويكيليكس قد تشمل التآمر وسرقة ممتلكات الدولة وانتهاك قانون التجسس، ونقلت وسائل إعلام محلّية أخرى أيضاً عن مسؤولين أميركيين لم تكشف أسماءهم، قولهم إنّ السلطات الأميركية تعدّ اتهامات ضد أسانج. ورفضت وزارة العدل التعليق على ذلك.

ورغم أن الموقع الذي أنشأه الأسترالي جوليان أسانج ينشر وثائق سرية من كل أنحاء العالم، إلا أن شهرته استمدها أساسا من وثائق كشفها وتتعلق بالولايات المتحدة.