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زيت اللوز يستخلص من حبات اللوز وهو من أكثر الزيوت المستخدمة في العناية بالجمال ويوجد منه نوعان الحلو و المر، و الآن اكتشفوا فوائد زيت اللوز الصحية والجمالية. فوائد زيت اللوز الصحية يحتوي زيت اللوز على العديد من الفيتامينات مثل ( أ ، ب ) وبعض المعادن الهامة بالإضافة إلى بعض الأحماض الدهنية وهذه العناصر مهمة للحفاظ على الصحة، ومن فوائده: فوائد زيت اللوز لصحة القلب : يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم كما أنه يحتوي على العديد من الأحماض التي تعمل على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية كما يساعد على حماية القلب من خطر الإصابة بالسكتات القلبية.

فوائد زيت اللوز لمرضى السكري : يساعد زيت اللوز على خفض نسبة السكر في الدم وتحفيز البنكرياس على إفراز الأنسولين، و بالتالي الوقاية من مرض السكري.

فوائد زيت اللوز لمرضى ضغط الدم : يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ونسبة منخفضة من الصوديوم وبالتالي فهو يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع والوقاية من مخاطر ارتفاعه. فوائد زيت اللوز لصحة العظام : يحتوي على عنصر الكالسيوم الذي يساعد على تقوية العظام وزيادة كثافتها كما أنه ينشط الدورة الدموية في الجسم ويساعد على التخلص من الشعور بالتعب والإجهاد ويستخدم للتدليك لتسكين آلام العظام والعضلات.

فوائد زيت اللوز الحلو للبشرة : يساعد على ترطيب البشرة والتخلص من جفافها والوقاية من ظهور التجاعيد وعلامات التقدم في العمر وذلك عن طريق تدليك البشرة بزيت اللوز قبل النوم. يعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة وإزالة الرؤوس السوداء منها عن طريق خلط ملعقة من زيت اللوز + ملعقة من العسل + عصير نصف ليمونة + ملعقة من الحليب البودرة، ويتم خلط هذه المكونات جيداً ووضعها على البشرة لمدة 10 دقائق ثم غسل الوجه بالماء.

فوائد زيت اللوز المر يستخدم زيت اللوز المر كمضاد للبكتيريا والجراثيم وبالتالي فهو يستخدم في علاج ارتفاع درجة حرارة الجسم و الحمى. يساعد على علاج مشاكل الشعر المختلفة وذلك عن طريق خلط عدة نقاط منه مع الماء وتدليك فروة الرأس ثم غسل الشعر جيداً بالشامبو. أضرار زيت اللوز يجب الحذر عند استخدام زيت اللوز المر وعدم الإفراط في استخدامه وتخفيفه بالماء أو بعض الزيوت الأخرى لأنه يحتوي على بعض المواد السامة. يجب عدم استخدامه أثناء فترة الحمل أو فترة الرضاعة كما لا يجب استخدامه مع الأطفال.