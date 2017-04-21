تطبيق “Instagram” يتيح ميزة العمل دون اتصال لمستخدمي الأندرويد

متابعات-فجر :

شرعت خدمة مشاركة الصور إنستاجرام المملوكة لشركة فيسبوك بطرح ميزة جديدة لمستخدمي المنصة عبر أندرويد، والتي تتمثل بعمل التطبيق في وضعية عدم الاتصال بالإنترنت، على أن تتوفر مثل هذه الميزة لمستخدمي نظام آي أو إس iOS لاحقاً، وذلك وفقاً لما أعلنت عنه شركة فيس بوك خلال مؤتمرتها للمطورين F8.

وقد بدأت هذه الميزة بالوصول إلى عدد من المستخدمين في أجزاء معينة من العالم، وقام مهندس برمجيات يعمل لدى فيس بوك بشرح الوضع الجديد المتعلق بعدم الاتصال بالإنترنت لمستخدمي أندرويد عبر جلسة ضمن مؤتمر المطورين حملت عنوان “بناء الخبرات دون اتصال بالإنترنت لإنستاجرام”.

واتجهت فيس بوك لتوفير الميزة لمستخدمي أندرويد في البداية كونه النظام المفضل في دول العالم النامية، حيث أن 80 في المئة من مستخدمي إنستاجرام البالغ عددهم 600 مليون مستخدم متواجدين خارج الولايات المتحدة، لذلك كان من الضروري للخدمة توفير تجربة أفضل للمستخدمين الذين يمتلكون اتصال بشبكة محدودة أو انترنت بطيء.

ويمكن للمستخدمين الذين يعملون ضمن وضع عدم الاتصال بالإنترنت رؤية المحتوى الذي جرى تحميله في وقت سابق، كما يمكنهم ترك تعليقات وإعجابات وحفظ صور وفيديوهات وإلغاء متابعة أشخاص على أن يتم تنفيذ كل ذلك عند إعادة الاتصال بالإنترنت، وتبقى الملفات الشخصية للمستخدمين التي تم زيارتها من قبل مرئية.

كما تظهر الإصدارات القديمة من علامة التبويب “استكشاف” أو الملف الشخصي الخاص المستخدم، بحيث تتجاوز ميزات وضع عدم الاتصال بالإنترنت إمكانية حفظ مسودة أو إضافة صور للحساب الشخصي والتي كان التطبيق يوفرها سابقاً للمستخدمين عند محاولتهم نشر شيء ما أثناء وجود مشاكل في الشبكة.

وتشير فيس بوك إلى أنها تعمل على جعل الخدمة أكثر قابلة للاستعمال في حالة عدم الاتصال بالإنترنت، وذلك في سبيل تحسين تجربة المستخدمين في البلدان التي تعاني من ضعف خدمات الاتصال بشبكة الإنترنت أو محدودية الوصول، مما قد يشكل محركاً كبيراً لاستمرار نمو التطبيق بشكل سريع في أماكن خارج الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن إنستاجرام ليست الشركة الوحيدة التي تطور منصتها لاستعمال بيانات أقل، حيث وفرت منصة التدوين المصغرة تويتر في بداية شهر أبريل الحالي تطبيق ويب جديد يعتمد على المتصفح يدعى Lite، جرى تطويره بالتنسيق مع جوجل حيث تم تصميمه للويب المحمول ويركز على تحسين نوعية الخدمة للمناطق ذات الاتصال المحدود.