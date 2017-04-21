“وزارة العمل” تستعد لتوطين قطاع “النقل” قريباً

متابعات-فجر :

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية خالد أبا الخيل، أمس (الخميس)، إن الوزارة ستشرع قريباً في توطين قطاع النقل بالكامل، بعد توطين قطاعي الاتصالات ومحلات التجزئة في المجمعات التجارية.

وأكد أبا الخيل، خلال مداخلة هاتفية على برنامج “ياهلا” بقناة “روتانا خليجية”، أن الوزارة ستعلن الأسبوع القادم تفاصيل إجراءات توطين قطاع النقل.

يُذكر أن وزارة العمل قامت بإعلان توطين قطاع الاتصالات في عهد الوزير السابق مفرج الحقباني، فيما أعلنت توطين قطاع محلات التجزئة في المجمعات التجارية.