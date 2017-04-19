“الخارجية الفلسطينية” تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

واس-فجر :

دانت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بأشد العبارات الانتهاكات الخطيرة التي تضاعفت على مدار الساعات الأخيرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في أراضي دولة فلسطين.

ونددت الوزارة في بيان لها على إقدام مستوطن متطرف على دهس الفتاة كوثر محمد شاورية ( 13 سنة) بالقرب من بلدة تقوع شرقي مدينة بيت لحم، مما أدى إلى إصابتها بجروح متوسطة، فيما لاذ المعتدي بالفرار.

وقالت الوزارة إن هذه الجريمة ليست الأولى والأخيرة التي يقدم فيها المستوطنون المتطرفون على دهس وقتل وحرق المواطنين الفلسطينيين العزل، وهي تأتي في سياق الحماية التي توفرها حكومة الاحتلال لعناصر التنظيمات الارهابية الاستيطانية.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية، وفضح الطابع العنصري للاحتلال وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي.

كما دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني من إرهاب المستوطنين وإرهاب الدولة المنظم، مطالبة المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى متابعة هذه الجرائم وتوثيقها من أجل الملاحقة القانونية والقضائية للمجرمين والقتلة.