دياز : الدوري السعودي صعب

مازن الشهري – فجر – الرياض:

تصوير عبد العزيز غاصب

حدث مدرب نادي الهلال في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء : ‏مباراة اليوم مباراة لم تكن سهلة ، والتوتر الحاصل في الفريق بسبب حسم الدوري، ‏اليوم التتويج للجميع الادارة وجميع العاملين في النادي والجماهير الفرحة للجميع، ‏سعيداً جداً بتحقيق هذه البطولة التي ابتعدت كثيراً عن نادي الهلال، نوجه الشكر لجميع الجماهير الذي سانتدتنا طول هذا المشوار الصعب اللاعبين هم اصحاب الفضل في تحقيق الدوري، ‏الدوري هذا السنة لم يكن ضعيف ، لكن طريقتنا الهجومية هو مارجح كفتنا في تحقيق الدوري، ‏الدوري هذا السنة لم يكن ضعيف ، لكن طريقتنا الهجومية هو مارجح كفتنا في تحقيق الدوري، وهذه البطولة أهديها لتاج راسنا الجمهور الهلالي وكذلك للإعلام الهلالي الذي كان معانا دائما .