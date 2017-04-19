دياز : الدوري السعودي صعب

مازن الشهري – فجر – الرياض:
تصوير عبد العزيز غاصب
حدث مدرب نادي الهلال في المؤتمر الصحفي بعد نهاية اللقاء : مباراة اليوم مباراة لم تكن سهلة ، والتوتر الحاصل في الفريق بسبب حسم الدوري، اليوم التتويج للجميع الادارة وجميع العاملين في النادي والجماهير الفرحة للجميع، سعيداً جداً بتحقيق هذه البطولة التي ابتعدت كثيراً عن نادي الهلال، نوجه الشكر لجميع الجماهير الذي سانتدتنا طول هذا المشوار الصعب اللاعبين هم اصحاب الفضل في تحقيق الدوري، الدوري هذا السنة لم يكن ضعيف ، لكن طريقتنا الهجومية هو مارجح كفتنا في تحقيق الدوري، الدوري هذا السنة لم يكن ضعيف ، لكن طريقتنا الهجومية هو مارجح كفتنا في تحقيق الدوري، وهذه البطولة أهديها لتاج راسنا الجمهور الهلالي وكذلك للإعلام الهلالي الذي كان معانا دائما .