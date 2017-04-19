وزير الثقافة والإعلام يلتقي سفراء دول الاتحاد الأوروبي

واس-فجر :

التقى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، اليوم سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالمملكة، وذلك بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض.

وبحث معالي الدكتور الطريفي خلال الاجتماع مع السفراء سبل التعاون في المجال الثقافي والإعلامي بين المملكة ودول الاتحاد.

وأكد معاليه خلال الاجتماع العلاقات الوثيقة بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن هذا سيعزز من فرص مجالات التعاون مع الاتحاد الأوروبي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي أقرتها القيادة الرشيدة – حفظها الله -.

وبعد ذلك اطلع الدكتور الطريفي، سفراء الاتحاد الأوروبي على أبرز الخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخرًا عبر موقعها في الشبكة العنكبوتية.

وفي ختام اللقاء أقام معاليه مأدبة غداء للسفراء، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.