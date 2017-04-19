بحضور معالي وزير الصحة.. “أمير الرياض” يفتتح مجمع الأمل والصحة النفسية ومستشفى الولادة والأطفال بالخرج

متابعات-فجر :

‏‫افتتح صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، مجمع الأمل والصحة النفسية، بمحافظة الخرج وذلك يوم الخميس 23 رجب 1438هـ الموافق 20 أبريل 2017م، حيث قص الشريط ثم توجه إلى لوحة الافتتاح وأزاح الستار إيذاناً بافتتاح المستشفى.

ثم شاهد سموه فيلماً وثائقياً يشرح أقسام المستشفى، وخدماته وما يضمه من مرافق وتجهيزات لخدمة المرضى والذي تبلغ سعته السريرية 200 سريرآ يقدم خدمات العيادات الخارجية والرعاية النهارية والطب المنزلي. كما يقدم المستشفى خدماته على مدار 24 ساعة من خلال قسم الطوارئ الذي يتسع لـ 14 مريضآ للإقامة القصيرة ووحدة خاصة للتدخلات الطبية المكثفة. فيما يستفيد النزلاء من 8 وحدات مخصصة للتنويم بسعة 25 ضيفآ لكل وحدة، لعلاج مختلف الإضطرابات النفسية وتعاطي المواد المخدرة بشكل منفصل، كما يقدم المجمع خدماته لكلا الجنسين من خلال فرق وبرامج علاجية متنوعة من خلال مختصون مؤهلون للمساهمة في تطور حالة المريض للأفضل من خلال عيادات تعمل على مدار 5 أيام أسبوعيآ

ويضم المجمع مركزاً للرعاية النهارية للمرضى النفسيين والرعاية المستمرة للمتعافين من تعاطي المواد المخدرة، والذي يتميز بوحدة مخصصة لإقامة المتعافين في بداية مشوارهم للتخلص من مشكلات التعاطي وسلوكيات الإدمان الغير سليمة، بعد ذلك تجول سمو أمير الرياض في المعرض المصاحب والمعرض التوعوي الذي أعد بهذه المناسبة، بعدها قدم درعاً تذكارياً للمتبرع بالارض التي أقيم عليها المستشفى من ورثة الشيخ خالد بن فيحان العرجاني.

وفي الختام تسلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز هدية قدمها له معالي وزير الصحة عبارة عن مجسّم للمجمع.

بعد ذلك توجه سمو امير منطقة الرياض إلى مستشفى الولادة والأطفال بالخرج، وقص الشريط حيث استمع الى شرحا مفصلا عن أقسام المستشفى والتي تبلغ سعته السريرية 200 سريرآ ويتكون من مبنى يضم عيادات خارجية وقسم أشعة تم تجهيزها بأحدث الأجهزة الحديثة ، إضافة إلى أقسام الصيدلية والعلاج الطبيعي وقسم مختبر وسجلات طبية.

وتم تجهيز قسم الطورايء بالمستشفى بأحدث الأجهزة وعلى أعلى معايير الطوارئ العالمية . كما يضم المستشفى غرف عزل يتم عزل الحالات المعدية . بالإضافة إلى 10 غرف جراحة.

كما تفضل سمو أمير الرياض بحضور توقيع اتفاقية بين جامعة الامير سطام بن عبدالعزيز بالخرج ومستشفى الخرج وبارك سموه توقيع الاتفاقية.

ثم تسلّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في نهاية زيارته هدية قدمها له معالي وزير الصحة، وهي عبارة عن مجسّم للمستشفى.