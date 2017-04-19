تفاريس ظهر في مدرجات الدرة

متابعات – فجر

التقطت كاميرا مصور صحيفة فجر المبدع “عبدالعزيز غاصب” صورة للاعب الهلال والشباب السابق تفاريس، والذي سبق وأن مثل الهلال ومن ثم الشباب وكان حاضراً للقاء ليشهد تتويج الهلال ببطولة دوري جميل لعام 2017.