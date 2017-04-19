“الشرطة الفرنسية”: حادث إطلاق نار قرب الشانزليزيه في باريس

متابعات-فجر :

قُتل شرطي في باريس وأصيب آخر بجراح بليغة بعدما أطلق مجهول النار عليهما مساء أمس الخميس.

كما قتل الشخص المهاجم في الهجوم. وأغلقت الشرطة الفرنسية منافذ شارع الشانزليزيه وسط المدينة.

ورجحت الشرطة أن الواقعة “عمل إرهابي”، وأغلقت المنافذ المؤدية إلى شارع الشانزليزيه، ودعت المواطنين لعدم التوجه إلى هناك.

ويأتي هذا الهجوم بعد يومين من إلقاء القبض على شابين فرنسيين في مرسيليا كانا يحضران لهجمات وشيكة. ويأتي الهجوم قبل ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات الفرنسية، في حملة طغى عليها الهاجس الأمني.

و كانت فرنسا شهدت الشهر الماضي محاولة مسلح الهجوم على مطار أورلي جنوب العاصمة باريس. وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية حينها أن قوات الأمن في المطار قتلت المسلح بعدما حاول سرقة سلاح من شرطية أصيبت في الحادث.