رومانيا تعتزم شراء صواريخ باتريوت من أمريكا

وكالات – فجر

قال مسؤول كبير بوزارة الدفاع اليوم الخميس إن رومانيا العضو بحلف شمال الأطلسي تخطط لشراء صواريخ باتريوت من شركة رايثيون الأمريكية للمساعدة في حماية مجالها الجوي.

وستكون الخطة جزءاً رئيسياً من برنامج للبلد العضو أيضًا بالاتحاد الأوروبي لتحديث جيشه والاستفادة من زيادة تدريجية في الإنفاق العسكري السنوي.

وقال رئيس الأركان الجنرال نيكولاي لونيل جوتشا “نظام باتريوت للدفاع الصاروخي جزء من منظومة الدفاع الجوي المتعددة المستويات لحماية المجال الجوي لرومانيا”، وستكون الصواريخ جزءاً من نظام متكامل للدفاع الجوي يشمل ست مقاتلات “إف-16” اشترتها رومانيا حديثاً في إطار سعيها لتطوير قواتها المسلحة لترتقي إلى مستويات حلف الأطلسي والتوقف عن استخدام مقاتلاتها العتيقة من طراز ميج التي ترجع للعهد الشيوعي.

وقال وزير الدفاع البولندي أنتوني ماتشيرفيتش الشهر الماضي إن من المنتظر أن توقع بولندا اتفاقا بقيمة 7.6 مليار دولار مع رايثيون لشراء ثمانية أنظمة دفاعية من صواريخ باتريوت بحلول نهاية هذا العام.

وتستضيف رومانيا، وهي بلد عدد سكانه 20 مليونا، محطة أمريكية لصواريخ باليستية دفاعية وأرسلت قوات إلى تحالف دولي في كل من العراق وأفغانستان.