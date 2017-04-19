دوووووووري وووووووووبس

فيصل الخليل – فجر – الرياض

حسم الهلال بطولة دوري جميل لهذا الموسم 2017 وذلك بعدما تخطى مضيفة الشباب بهدفين لهدف.

مارك كلاتنبورج احتسب جزائية للهلال في الدقيقة 13 بعد قيام هتّان باهبري بعرقلة عمر خريبين داخل المناطق المُحرمة، لينبري السوري الدولي للكرة ويضعها بدون أخطاء مانحًا التقدم للزعيم.

إدواردو كاد أن يُضاعف النتيجة بالدقيقة 25 بتسديدة من خارج المناطق الهلالية لكن عواجي تصدى بإمتياز، بالدقيقة 31 نجح عبدالمجيد الصليهيم في إدراك التعادل للشباب مُستغلًا تمريرة ممتازة من عبدالله الأسطا، لينفرد الصليهيم ويراوغ أسامة هوساوي قبل التسديد على يسار المعيوف.

إدواردو لم يترك الشباب يهنأ بالتعادل طويلًا وأعاد الهلال للمقدمة بالدقيقة 35 بضربة رأس مقوّسة مستغلًا عرضية محمد البريك، لينتهي الشوط الأول هلاليًا بهدفين لهدف.

الأرجنتيني رامون دياز أجرى تغييرين دفعة واحدة مع بداية الشوط الثاني، ودفع بنوّاف العابد ومحمد جحفلي بدلًا من ليو بوناتيني وعبدالله الزوري.

بالدقيقة 60 كاد نوّاف العابد أن يُضيف الهدف الثالث للهلال بتسديدة قوية من داخل المناطق الشبابية لكن محمد عواجي كان بالمرصاد، بالدقيقة 66 حاول إدواردو بتسديدة جديدة من داخل مناطق الشباب لكن عواجي تصدى بأقدامه.

قبل النهاية بربع الساعة أنهى دياز تغييراته ودفع بعبدالملك الخيبري بدلًا من عبدالله عطيف، بالدقيقة 76 أضاع كارلوس إدواردو فرصة سانحة لحسم المباراة لمصلحة الهلال وأهدر برعونة كبيرة عرضية على طبق من فضّة من عمر خريبين، رغم أنه – إدواردو – كان بحلق المرمى الشبابي.

بالدقيقة 83 فشل محمد جحفلي في تسجيل الثالث للهلال من فرصة سانحة ورفض استغلال تهيئة ممتازة من عمر خريبين داخل مناطق الشباب، بالدقيقة 87 أهدر البديل عبدالله المقباس مرتدة شبابية واعدة وسدد كرة ضعيفة في متناول عبدالله المعيوف.

بقية الدقائق لم تشهد أي جديد، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بالمباراة بنتيجة 2/1 وببطولة الدوري السعودي للمرة 14 في تاريخه بعد وصوله للنقطة 60، فيما بقيَ الشباب في المركز الخامس بثلاثين نقطة.