الدفاع المدني: التصريح فوري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

متابعات – فجر

أكد النقيب سامي الثبيتي مدير مركز السلامة الميدانية بإدارة الدفاع المدني بالقطيف، أن الخدمات الإلكترونية التي تقوم بها إدارات الدفاع المدني قد اختصرت الزمن على المؤسسات، لدرجة أن بإمكان صاحب الطلب الحصول على تصريح “فوري” إذا كانت المتطلبات متوافرة، ويمكنه أن يحصل على تصريحه من خلال هاتفه المحمول، أو من منزله، دون أي مراجعة.

جاء ذلك خلال لقاء أمس الأول بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف، إذ أوضح النقيب الثبيتي إن التصريح هو للمنشآت ذات المساحة الأقل من 100 متر مربع، وهم أكثر عملاء الدفاع المدني، وسوف تكون الإجراءات أسهل إذا تم الانتهاء من الربط بين الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة مثل وزارة التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، حينها لن تكو الدورة المستندية طويلة، وهذا سوف يتم ـ بإذن الله ـ في القريب العاجل.

وذكر بأن عملية التسجيل الإلكترونية تمنح المستفيد رقما خاصا، يمكنه الاستفادة منه في أي عملية تجديد، أو تصريح أخرى، فهذا الرقم يعني عملية تسجيل في خدمة “سلامة” فكل منشآته ـ فيما بعد ـ ستكون مرتبطة بهذا الرقم، ما عليه إلا تحديد نوع ومكان النشاط.

وأضاف بأنه ومن خلال التسجيل الإلكتروني يعرف المستفيد كافة المتطلبات الواجب عليه توفيرها في المنشأة، فلا يحتاج إلى زيارة إدارة الدفاع المدني، حينها يتم تحديد الزيارة الميدانية حيث تفترض الإدارة ان المستفيد قد اطلع على كافة المتطلبات.

وأشار إلى أن المؤسسات ذات المساحة الأكثر من 100 متر مربع فإن النظام يقضي بإحالة المؤسسة إلى مؤسسة من مؤسسات السلامة المعتمدة والخاضعة لإشراف ومتابعة الدفاع المدني، حيث يجد قائمة من المؤسسات على الموقع.