جامعة فهد بن سلطان تنظم برنامج “ظاهرة المخدرات ودور الإعلام في الوقاية منها”

متابعات _فجر
نظمت جامعة فهد بن سلطان بتبوك بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة ممثلة بالمشروع الوطني نبراس برنامجاً تدريبياً بعنوان “ظاهرة المخدرات ودور الإعلام في الوقاية منها ” , بحضور مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد منصور بن ظاهر البلوي.
وتضمن البرنامج التدريبي عدة موضوعات وهي ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية ، والوقاية الأسرية ، والتحديات التي تواجه المراهق ، والإرشاد والعلاج ، وتطبيق أسس وأهداف الوقاية في الإعلام ، وشروط تصميم الحملات التوعوية الإعلامية ، والإعلام الجديد وبرامج الوقاية من المخدرات ، والتحق بالبرنامج ما يقارب الخمسين إعلامياً وإعلامية .
ويأتي هذا البرنامج حرصا من القائمين على المشروع الوطني /نبراس/ للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية.
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