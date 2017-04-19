القوات العراقية تحرر حي الثورة بـ”الموصل”

واس-فجر:
حررت القوات العراقية اليوم حي الثورة الواقع في الجانب الايمن من مدينة الموصل بعد معارك خاضتها مع عناصر تنظيم داعش الارهابي .
وأفادت خلية الاعلام الحربي في بيان لها أن وحدات مكافحة الإرهاب حررت اليوم حي الثورة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه, مكبدة التنظيم خسائر بالأرواح والمعدات .
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