جزر موريشيوس…أحد أجمل الجزر السياحية في العالم

متابعات-فجر:

تعتبر جزر موريشيوس من اجمل الجزر السياحية في العالم وتمتلك جزر موريشيوس تنوعا رائعا في طبيعتها ما يجعلها محط انظار الكثير من السياح حول العالم.

على سواحل جبال “لو مورن” يمكن رؤية شلالات تبدو وكأنها تحت الماء. لكنها في الواقع خدعة بصرية بسبب ترسبات الرمال في قاع المحيط.

في مسطحات “شماريل،” تتخذ التربة ألوان قوس قزح، كالبنفسجي، والأحمر، والأزرق، والأصفر

ويوجد في منطقة شماريل أيضاً شلالات ضيقة تنساب من أعلى جرف في المنطقة. وتم تأسيس منتزه “The Black River Gorges” الوطني لحماية ما تبقى من غابات المطر الأصلية في الجزيرة.