أكثر من 800 حالة جديدة يستقبلها مركز أمراض وعلاج السكري بنجران من بداية العام الحالي

واس _فجر

استقبل مركز أمراض وعلاج السكر بمستشفى الملك خالد بصحة نجران خلال النصف الأول من العام الحالي 1438هـ ، 13 ألف مراجع، في عيادات ” السكري ،الغدد الصم ،التغذية ،عيون السكري ،الذكورة والعقم ، القدم السكري”.

وتوفر 12 عيادة بالمركز خدماتها لمرضى العيون والقلب والكلى والأوعية الدموية، إضافة قسم متخصص للتثقيف الصحي يتم من خلاله توعية المرضى بكيفية استخدام الأنسولين وأنواع الأنسولين والتعامل مع أجهزة القياس وشرح مضاعفات المرض كالانخفاض المفاجئ للسكر.

وسجل المركز من بداية العام 835 حالة جديدة وتم تقديم خطة علاجية لهم بإشراف من قبل الكوادر الطبية بالمركز.

ويوفر المركز عدداً من الخدمات الإضافية للمرضى البالغ عددهم 84483 مريضا منها أجهزة قياس مستوى السكر بالدم وبرامج غذائية وتوزيع مطبوعات توعوية وإرشادية عن المرض.