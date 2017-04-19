مركز مكافحة الجريمة يضع توصيات للحد من الجرائم خلال موسم الحج

متابعات -فجر

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلميـــــة ورشة عمل لمناقشة نتائج وتوصيات تقرير الحج لعام 1437هـ وذلك يوم امس الاول في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد على وضع برامج علمية وأمنية متكاملة تحد من الجرائم التي قد تقع في موسم الحج.

وقد تم افتتاح الورشة من قبل مساعد مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة العقيد الدكتور/عائض بن حمود البقمي ، وبحضور ومشاركة العديد من القطاعات المعنية بموضوع الورشة ممثلة في (إمارة منطقة المدينة المنورة ، إمارة منطقة مكة المكرمة، الأمن العام ، المديرية العامة للمباحث ، المديرية العامة للجوازات ، المديرية العامة للسجون ، قيادة قوات الطوارئ الخاصة ، مكتب مساعد وزير الداخلية للشئون العمليات ، الرئاسة العامة للشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، هيئة التحقيق والادعاء العام ).

كما شارك في الورشة العديد من الأساتذة والباحثين ، ومديرو الإدارات بالمركز، وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات العلمية التي يؤمل أن تساهم في الحد من الجرائم التي تقع في موسم الحج.